Auto sotto il camion. Il ragazzo resta grave

BUCINE

Si trova nel reparto di rianimazione, in prognosi riservata, il 17enne che venerdì pomeriggio assieme alla nonna alla guida di una Fiat Panda s’è scontrato frontalmente con un camion lungo la strada provinciale della Val d’Ambra, a poche centinaia di metri dall’abitato di Levane, nel comune di Bucine.

Rispetto a quanto diramato venerdì dai Carabinieri che parlavano di non gravi condizioni degli occupanti del veicolo rimasto principalmente coinvolto nell’incidente, dal nosocomio senese fanno sapere che il minore è purtroppo grave e solo le prossime ore saranno utili per sciogliere, almeno si spera, la prognosi ed avere così un quadro più completo circa le sue condizioni di salute. L’auto sulla quale viaggiava assieme alla nonna, dopo averne urtata un’altra ferma a un incrocio ma probabilmente col muso troppo sporgente sulla carreggiata, è schizzata sull’altra corsia dove è sopraggiunto un mezzo pesante che andato a colpirla in pieno senza poter far qualcosa per schivarla.

Il veicolo è finito per incastrarsi sotto il camion e subito, a prima vista, quello più grave è parso il minore che è stato soccorso, alla pari della nonna poi portata in codice 2 in stato di shock all’ospedale della Gruccia, dall’infermierizzata di Montalto assieme all’ambulanza di Loro Ciuffenna e al prezioso aiuto dei carabinieri e dei vigili del fuoco che hanno estratto i due dalle lamiere.

Nessun problema per il conducente del camion, solo un grande spavento e niente più. Ora si incrociano le dita per il ragazzo considerato che la 79enne nonna non ha riportato gravi ferite.

M.B.