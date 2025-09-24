Tensione a Bucine, auto in fuga sperona i carabinieri e sfonda il casello in A1. E’ caccia ai ladri

Arezzo, 25 settembre 2025 – Fuga rocambolesca, l’auto speronata e gli spari alle gomme. E’ stata una mattinata di tensione quella che si è consumata a Bucine, dove i carabinieri della stazione di Levane sono intervenuti dopo la segnalazione di una vettura sospetta.

Alla vista dei militari, il conducente del veicolo, per guadagnarsi la fuga, ha speronato l'auto di servizio, dirigendosi contro di loro. I carabinieri, per tutelarsi, hanno esploso alcuni colpi d'arma da fuoco mirando alle gomme del veicolo, senza tuttavia riuscire a fermarlo. Nessuno è rimasto ferito.

L'auto in fuga ha poi recuperato dei complici, dileguandosi in Autostrada verso Nord dopo aver forzato il casello Valdarno distruggendo la sbarra. Dalle prime ricostruzioni, gli uomini erano intenti a compiere un furto in abitazione, che non sono riusciti a portare a termine. Le indagini sono in corso a cura dei Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno.