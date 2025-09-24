Badia Tedalda, inaugurazione del “modulo mc”, lo strumento innovativo per la promozione turistica

Arezzo, 24 settembre 2025 – Sabato prossimo a Badia Tedalda, a partire dalle 10.30, sarà inaugurato ufficialmente il “Modulo MC”, brevetto internazionale autoalimentato da rinnovabili per la promozione turistica di Badia e dell’intera Valtiberina.

“Si tratta di una apparecchiatura” dichiara il suo ideatore e creatore, Matteo Canicchi “che inizierà ad inviare la promozione turistica partendo da Badia Tedalda e per tutta la vallata verso centinaia di Tour Operator per ora italiani ma molto presto anche verso tutto il Mondo.

E’ totalmente alimentata da energie rinnovabili e dunque produce in autonomia l’elettricità che le serve per svolgere la sua funzione”. Un sistema innovativo dunque di concepire la promozione turistica e che apre nuove frontiere in questo settore, al servizio di un intero territorio. A Badia il “Modulo Mc” sarà posizionato nel largo “Fratelli Bimbi”.

Alla sua inaugurazione ci saranno, oltre a Matteo Canicchi che è anche il gestore del brevetto, il sindaco Alberto Santucci, il suo collega primo cittadino di Sansepolcro, Fabrizio Innocenti, Luca Meucci, progettista e realizzatore del modulo, il presidente della pro loco Fulvio Piegai e anche il consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli, già cittadino onorario di Badia Tedalda.

Un aperi-pranzo preparato dalle cuoche della mensa comunale impreziosirà la giornata che si annuncia partecipata e ricca di premesse per dare nuovo impulso al turismo in questo angolo di vallata.