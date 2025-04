Auto contro un pilone. Due ragazzi in ospedale

Perdono all’improvviso il controllo dell’auto, sbattono contro un pilone dell’illuminazione pubblica e finiscono il giorno di festa in ospedale. I protagonisti della disavventura sono un ragazzo e una ragazza, entrambi diciannovenni, e l’incidente è accaduto poco dopo la mezzanotte di ieri in via del Fiume a Terranuova Bracciolini. Si tratta di una strada in parte sterrata che costeggia il torrente Ciuffenna e che dal ponte alle Monache si dirige da un lato verso l’area commerciale alla periferia dell’abitato cittadino e dall’altro corre davanti allo stabilimento della Fimer.

A quanto si è appreso dalle prime ricostruzioni delle forze dell’ordine il giovane al volante, presumibilmente per un colpo di sonno, non è riuscito a mantenere in carreggiata la vettura che ha finito la propria corsa andando a schiantarsi contro un palo della luce. In pochi minuti è scattato l’allarme e si è messa in moto la macchina dei soccorsi grazie alla chiamata al numero di emergenza che ha attivato la centrale operativa 118 della Asl Toscana Sud Est e sul posto è arrivata l’ambulanza della Misericordia di San Giovanni Valdarno per soccorrere le due persone rimaste ferite nell’urto violento.

Ai sanitari le condizioni della coppia non sono apparse gravi, ma per gli accertamenti e le cure del caso si è ritenuto indispensabile disporne il trasferimento al pronto soccorso del vicino presidio ospedaliero di Santa Maria alla Gruccia. Qui i giovani feriti sono stati presi in carico dal personale medico e infermieristico in codice 2, ovvero giallo. Dei rilievi di legge si sono occupati i Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno, arrivati in breve con una pattuglia nel luogo dello scontro per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio.