Autismo, in 20 anni più di 900 diagnosi: "Costruiamo una società accogliente"

AREZZO

Negli ultimi 20 anni nella nostra provincia sono nati circa 939 bambini autistici. Numeri a cui vanno aggiunti coloro che, con ritardi neurologici o patologie particolari, non rientrano in questa casistica ma hanno esigenze simili. Per riflettere su tutto ciò il 2 aprile si celebra la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, sancita dalle Nazioni Unite. Secondo stime internazionali 1 persona su 60 rientra nello spettro autistico, con forme e gravità diverse che vedono l’attivazione di lungo percorso dalla diagnosi al trattamento, e la nostra provincia, secondo i dati forniti dalla Usl Sud Est non si discosta da queste cifre. Da tempo ad Arezzo nel mese di aprile vengono promosse iniziative che hanno come obiettivo diffondere sensibilità ed informazione sulla vita delle persone con diversa abilità intellettiva. Oggi le quattro associazioni aretine che raggruppano familiari di persone diversamente abili intellettivamente hanno deciso di unirsi. Il primo obiettivo è quello di costruire una sensibilità nella comunità aretina, ed essere interlocutori forti e credibili delle istituzioni. I dati della provincia di Arezzo sono alla portata di tutti e parlano di circa 62000 bambini nati negli ultimi venti anni, la statistica ufficiale toscana parla di 1 ogni 66 tra i nati che presenta tratti da "disturbo" rientrante nello spettro autistico. Quasi mille appunto nella nostra provincia. "Il messaggio che vorremmo comunicare oggi è proprio questo. Noi ci siamo, siamo consapevoli, siamo tanti e vogliamo cambiare la società e renderla accogliente e giusta per tutti". Tra i tanti eventi in programma ad aprile il 21 al Teatro Petrarca di Arezzo dalle 17 la partecipazione di Paola Turci per l’incontro "Tra musica e parole".

Angela Baldi