Auroro Borealo al Beta Bar di Terranuova

Arezzo, 16 luglio 2024 – L'estate a Terranuova Bracciolini nel segno del Beta Bar con un evento in programma venerdì 19 luglio alle ore 21:30 . A salire sul palco Auroro Borealo con il suo format "Libri Brutti" ed il suo live “Cucciolo di anziano”. Una notte all'insegna del "diversamente bello" con il suo più grande promotore. Prima lo show dedicato ai libri "brutti per gli altri, ma bellissimi ai nostri occhi" e dopo il Live con la sua band. A condire tutto il dj set dei paladini locali delle piacevoli brutture: Nord Sud Ovest Trash. Performer, cantante, autore, parallelamente alla musica Auroro Borealo porta avanti da anni varie attività di ricerca e di divulgazione sul “diversamente bello”. Nel 2018 ha dato vita alla pagina Instagram Libri Brutti, che al momento conta oltre 71.000 follower e dal 2006 gestisce il sito orrorea33giri.com Creatore della Talento, etichetta discografica attraverso la quale promuove artisti fuori dagli schemi e dalle mappe. È anche colui che ha caricato su YouTube i “Literal video” e soprattutto il video “10 minuti di fettine panate”. Tutte queste passioni sono confluite nell’account TikTok di Auroro Borealo, in cui è possibile trovare rubriche come “libri brutti”, “le peggiori copertine di dischi italiani”, “cose che ho imparato a fare in pandemia” e tante altre.

Auroro nel 2022 ha pubblicato “EH”, il primo disco italiano pensato specificatamente per TikTok. 5 canzoni della durata media di 35 secondi, per un totale di 3 minuti esatti per l’intero album. A marzo 2023 pubblica invece “Aurora Boreale”, l’album tratta l’amore in tutte le sue forme, dal colpo di fulmine al divorzio, dal desiderio di fare famiglia al sottonaggio più sfrenato. Nel 2024 Auroro riprende a portare i suoi show imperdibili in tutta Italia con il nuovo Un Cucciolo Di Anziano Tour. L'ingresso al concerto sarà gratuito. Francesco Roggero, alias Auroro Borealo, è nato a Brescia 40 anni fa ed è attivo come musicista e frontman in diversi gruppi musicali agli inizi degli anni 2000 tra cui Il Culo di Mario[1] (assieme ad Alessandro Mannucci), Superamici dell'Ochetta Sbarazzina e i Da Rozzo Criù, Ha poi iniziato nel 2017 la sua carriera da solista pubblicando con lo pseudonimo di Auroro Borealo. Insomma, un’artista poliedrico che si appresta a salire sul palco del Beta Bar di Terranuova in una calda serata estiva.