Attraversamenti senza scivolo: "Viale Gramsci non è per disabili"

"Percorrevo la zona riqualificata di viale Gramsci e all’altezza delle scuole non ho più trovato l’attraversamento per disabili". La denuncia arriva da Sara Zaganelli, giovane sangiovannese che, come ama dire lei, "sfreccia" per le vie della città in lungo e in largo con la sua "macchinina". Sara ha frequentato gli istituti superiori del quartiere a nord della città e adesso è al secondo anno del corso di laurea in scienze dell’educazione e della formazione all’Università di Siena. Alcuni giorni fa, uscita di casa, si è trovata di fronte ad un’amara sorpresa. "Stavo andando al Palagalli - racconta la studentessa a La Nazione - e mi sono diretta di fronte alle scuole per attraversare la strada. A quel punto mi sono imbattuta in questa nuova barriera, proprio laddove un tempo, per i disabili, si poteva percorrere quel tratto in corrispondenza delle strisce pedonali in tutta sicurezza.

Mancava infatti la scenderia nel punto in cui è stata presente e utilizzata da me in cinque anni di liceo. La mia reazione è stata più che altro di sconcerto, perché dovevo attraversare una porzione di carreggiata che in teoria fa parte di un lotto di cantiere già concluso. In alcune parti di viale ci sono già degli smussi, perché non sono stati fatti anche davanti agli istituti scolastici? Auspico una soluzione, ma perché ritornare su interventi già fatti? Spero che questa osservazione non sia vista come una semplice polemica tanto per dar fiato alla bocca, ma come una presa di consapevolezza al fine di migliorare la vivibilità della città". La ragazza ha fatto presente il suo disagio attraverso un post su Facebook, che nel giro di poche ore è diventato virale, provocando commenti e reazioni.

Non è tardata ad arrivare la risposta del sindaco di San Giovanni Valentina Vadi, la quale ha sottolineato che quel passaggio pedonale verrà modificato in un secondo momento. "Ho contattato io stessa Sara rassicurandola sul progetto complessivo - ha tenuto a precisare il primo cittadino - L’attraversamento davanti alla scuola sarà rialzato e presenterà gli smussi, che abbatteranno così le barriere architettoniche. Saranno due in totale gli attraversamenti di questo tipo in viale Gramsci e la ditta li realizzerà insieme. Attualmente l’attraversamento pedonale fruibile che presenta un marciapiede smussato si trova a circa 150 metri di distanza da quello di fronte alla scuola, più o meno davanti al giardino del Calambrone. In questo momento si può utilizzare quello, in attesa che vengano realizzati i due attraversamenti sopraelevati previsti".