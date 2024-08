Attacchi dei lupi. Lettera alla Regione

Gli attacchi dei lupi si susseguono a ritmo preoccupante nel comune di Terranuova Bracciolini e il sindaco Sergio Chienni torna a rivolgersi alla Regione Toscana per chiedere azioni concrete e strategie efficaci per salvaguardare le aziende del comparto dell’allevamento. Il primo cittadino ha indirizzato una lettera aperta all’assessora regionale ad Agricoltura, Caccia e Pesca Stefania Saccardi prendendo spunto dall’ultima incursione in ordine di tempo dei predatori che ha decimato le greggi di un pastore della Val d’Ascione. Nell’assalto, che risale alla scorsa settimana ed è avvenuto al crepuscolo non lontano dall’abitazione di Edigio Marcia, erano rimaste sul terreno dopo la fuga del branco le carcasse di dodici pecore, mentre altre due risultavano disperse e comunque da annoverare tra le perdite considerevoli in termini economici subite dal titolare dell’impresa agricola terranuovese. L’ennesimo episodio di uno stillicidio di aggressioni agli ovini al pascolo che ha riportato in auge la necessità di pianificare interventi a garanzia di un mestiere, quello della pastorizia in collina, che rappresenta anche un presidio prezioso per l’ambiente. Chienni, nel suo messaggio, ha sottolineato come "la presenza di numerosi lupi nel territorio stia causando danni agli allevatori. È notizia di questi giorni l’aggressione in un allevamento all’Ascione dove ripetutamente i predatori feriscono e uccidono capi di bestiame". Una situazione insostenibile, ha proseguito l’amministratore, che grava sugli operatori del settore "vanificando l’impegnativo lavoro che svolgono". Da qui l’invito rinnovato all’ente toscano, competente in materia, a farsi carico della recrudescenza di un problema ormai dilagante".