Atmosfere da Arezzo Celtic. Il tris di eventi e le location

Quattro eventi in quattro location nel 2024 dell’Arezzo Celtic Festival. La manifestazione storica raggiungerà la decima edizione e, per festeggiare questo traguardo, sarà affiancata da tre nuove rassegne che permetteranno di rivivere le atmosfere degli antichi popoli celtici e le suggestioni del mondo fantasy. Il programma verrà aperto da venerdì 3 a domenica 5 maggio dal Beltane Celtic Festival a Castiglion Fibocchi, proseguirà da venerdì 21 a domenica 23 giugno con il Leprechaun Magic Festival che sarà messo in scena a Sansepolcro, troverà il proprio cuore con l’ormai tradizionale Arezzo Celtic Festival che animerà il parco Pertini di Arezzo da venerdì 26 a domenica 28 luglio, e terminerà tra giovedì 31 ottobre e domenica 3 novembre con il "Samhain - Capodanno Celtico" a Monte San Savino. Questi quattro eventi, a ingresso gratuito, proporranno un calendario di rievocazioni storiche, spettacoli, laboratori, conferenze, giochi, gastronomia e mercatini, con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico di tutte le età. L’appuntamento inaugurale sarà il Beltane Celtic Festival che, al campo sportivo di Castiglion Fibocchi, permetterà di rievocare l’antica festa celtica dell’ingresso nella stagione della luce, della fertilità e dei matrimoni, facendo affidamento su rievocatori, artisti, musicisti e artigiani provenienti dall’intera penisola. Il filo conduttore saranno le rievocazioni dei matrimoni celtici, denominati handfasting, con una fedele ricostruzione del rito tra fumi d’incenso e suoni di handpan e flauti per arrivare a legare le mani dei due sposi. Il solstizio d’estate verrà invece caratterizzato dall’assoluta novità del Leprechaun Magic Festival dove il centro di Sansepolcro cambierà volto per ospitare un mondo mitologico tra antichi e piccoli popoli, sfilate cosplay, spettacoli e musica. Il tutto, ispirato alla leggenda del Leprecauno, il folletto caratteristico del folclore irlandese con in mano una pentola colma d’oro. Questo ciclo di appuntamenti proseguirà con la festa del "trionfo del sole" in occasione della decima edizione dell’Arezzo Celtic Festival che ricostruirà accampamenti celtici e romani nel cuore verde della città di Arezzo per un vero e proprio viaggio indietro nei secoli tra rievocazioni, tornei e workshop, con una particolare attenzione orientata verso l’intrattenimento tra spettacoli di fuoco, danze irlandesi, racconti, giocoleria e concerti di arpe e cornamuse. Poi il capodanno celtico, "Samhain", con miti e leggende che riecheggeranno tra le antiche mura di Monte San Savino.