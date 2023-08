Ateneo Logge del Grano Vaccari: "Che fine farà via di Pellicceria?" Un anno fa l'accordo tra l'Università e il Comune di Arezzo per realizzare un Polo di formazione per le economie immateriali non è stato portato a termine. Il palazzo di via Pellicceria non è mai stato aperto. Saranno le Logge del Grano la sede alternativa?