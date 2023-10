"Assunzioni in Comune ad Anghiari: finalmente una svolta"

ANGHIARI

"Finalmente il Comune si è deciso ad assumere due nuove figure a tempo indeterminato". Così Danilo Bianchi, ex sindaco di Anghiari e ora consigliere comunale di minoranza della lista Patto Civico, sulla decisione presa dall’amministrazione. "Era da tempo che sollecitavamo questa esigenza – prosegue Bianchi – né era una questione di risorse che scarseggiavano. Faccio presente che negli ultimi tre anni sono stati spesi 165mila euro per il corpo dei vigili giurati di Firenze: magari si sarebbero potuti utilizzare meglio per la comunità anghiarese. Siamo andati avanti finora con le cooperative e nell’ultima seduta consiliare l’amministrazione ha preso atto del fatto che le cooperative costano di più. È la svolta tanto attesa, anche se soltanto due persone in più sono insufficienti: rimaniamo sempre sotto organico".

Due anni di nuova amministrazione: quali sono le sue valutazioni? "A mio avviso, si evidenza molta demagogia, con tanti proponimenti e pochi fatti. Relativamente al Pnrr, vanno bene gli interventi sulla scuola di San Lorenzo e sulla materna, va bene l’informatizzazione dell’ente, ma i progetti più importanti rimangono ancora schede sulla carta. Le commissioni consiliari non vengono mai convocate, o al massimo lo si fa di corsa e i consigli servono soltanto per ratificare le variazioni di bilancio. C’è poca considerazione nei confronti dei consiglieri e questo mi dispiace".

La vicenda del liceo artistico di Anghiari sull’arte del legno e del restauro: crede che oramai sia una partita persa o che si possa ancora fare qualcosa? "Penso che i treni giusti siano passati tutti e che non ci siamo saliti sopra. Le buone idee e i progetti sul tavolo ci sarebbero: come opposizione, abbiamo chiesto un tavolo di confronto per dare il nostro contributo, ma mai si è tenuta una riunione. Penso quindi che la questione sia complicata, ma anche che l’ultima parola non sia stata ancora pronunciata; qualche strada da percorrere rimane. Nulla, a mio avviso, è perduto al 100%, ma occorre lavorarci di petto e con serietà".