Assolto Gianni Ricci. Per il noto ortopedico non ci fu corruzione Gianni Ricci, noto medico ortopedico, è stato assolto dall'accusa di corruzione. La procura aveva accusato Ricci di aver indicato alla clinica dove lavora l'acquisto di 82 protesi in cambio di mazzette. La difesa ha contestato la tesi. Il collegio giudicante lo ha assolto.