Associazione cultura della Pace. Assegnata la borsa di studio Acquisti

L’associazione Cultura della Pace, l’assessorato alla Cultura del Comune di Sansepolcro e le Acli cittadine, circolo "Adriano Olivetti", rendono noto nel 90°esimo anniversario della nascita di don Tonino Bello, già presidente di Pax Christi e Premio Nazionale "Cultura della Pace-Città di Sansepolcro", alla memoria, nel 1994, che la borsa di studio "Angiolino e Giovanni Acquisti" è stata assegnata alla dottoressa Arianna Innocenzi per la sua tesi dal titolo "Ruotando il caleidoscopio. Narrazioni di pace e di guerra dal fronte balcanico", discussa all’Università di Pisa, corso di laurea in Scienze per la pace: trasformazione dei conflitti e cooperazione allo sviluppo.

La tesi, particolarmente attuale, affronta il tema dell’approccio al conflitto da parte del giornalismo. Cosa significa riportare ciò che accade in un conflitto, in una guerra, in una situazione di crisi sociale e economica? La puntualizzazione dei termini, ripresi dal grande studioso Johan Galtung rende chiaro il ruolo che un giornalista di pace assume nel momento della propria osservazione e rendicontazione dell’accaduto, contribuendo addirittura alla possibile soluzione del conflitto attraverso la coscientizzazione della società.

Sansepolcro, Città della Cultura della Pace, può vantare ormai 86 elaborati scientifici che affrontano la tematica della nonviolenza sotto l’ampio spettro delle varie discipline esperite. Un tesoro di conoscenza a disposizione della cittadinanza e non solo, presente nella biblioteca comunale.

La cerimonia di conferimento della Borsa di Studio "Angiolino e Giovanni Acquisti", giunta alla settima edizione, si terrà il prossimo autunno, con la consegna dei mille euro alla vincitrice. Dedicata al tema della Nonviolenza, ha l’intento di divulgare studi scientifici riguardanti il tema della risoluzione dei conflitti attraverso metodologie nonviolente e alternative all’uso della violenza e delle armi.

Angiolino Acquisti e suo figlio Giovanni sono stati personaggi di Sansepolcro; Angiolino era amico di don Zeno Saltini di Nomadelfia, di Giorgio La Pira e di tanti altri personaggi del mondo della pace e della solidarietà; si è dedicato, durante tutta la sua vita, agli ultimi, aiutando, in vario modo, quanti si trovassero in difficoltà economica, sociale o culturale. Giovanni, ugualmente, è sempre stato attento alla vita sociale del paese e sempre vicino a quanti chiedessero un sostegno.