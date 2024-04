Associazione Cautha, nuova sede L’ex bar diventa centro per giovani

Oggi si aprono le porte della sede dell’associazione culturale Cautha. Il taglio del nastro è fissato per le ore 16 in via Gramsci ai civici 21 e 23 di fronte a Piazza Sergardi, prima adibito a bar. I locali sono stati concessi all’associazione dalla Banca Popolare di Cortona in comodato d’uso gratuito. E coì la giovane e intraprendente associazione di giovani del territorio, ideatrice di molte iniziative e manifestazioni, tra cui il festival della scienza, avrà una base operativa in cui incontrarsi e confrontarsi. "Non possiamo che guardare con profonda riconoscenza alla concessione che ci ha accordato la Banca Popolare di Cortona - commenta Iacopo Mancini, presidente di Cautha - che ci riempie di gioia ma soprattutto di energia, in quanto testimonia come in questi pochi anni di attività siamo stati in grado di dimostrare serietà e competenza. Non sarebbe certo bastato solo questo, senza l’attenzione con cui la Banca ci ha seguiti in questo periodo, aperta all’ascolto delle nostre proposte e sempre pronta a costruire insieme a noi. Da oggi si apre un nuovo capitolo, fatto di valori comuni e tanta voglia di spendersi per la comunità, potendo finalmente contare su uno spazio in cui creare insieme il nostro futuro". L’intenzione dell’’associazione è quello di trasformare questo luogo un nuovo centro di vitalità e creatività per Camucia aperto a tutti, un hub di connessioni tra ragazzi, istituzioni, aziende e realtà che vogliano contribuire a dare un volto nuovo al territorio, facendo leva sull’energia delle nuove generazioni. "Siamo quindi lieti di aprire le nostre porte a tutta la cittadinanza – prosegue Mancini - per venire a conoscerci di persona, unirsi a noi o diventare nostri partner: in questi anni abbiamo progettato eventi con moltissime realtà. Dotata anche di un bancone bar, rimasto dal vecchio utilizzo dell’immobile, la sede è stata ristrutturata, dipinta, allestita e arredata dai ragazzi di Cautha. "Una sede è importante: dà piena legittimazione e riconoscibilità alla propria azione – conferma Roberto Calzini direttore generale della Banca Popolare di Cortona. Una Banca di Comunità ha il compito di contribuire alla creazione delle condizioni perché possano nascere le cose, permettere la crescita e lo sviluppo del capitale umano. I Ragazzi di Cautha interpretano pienamente questo spirito; nel loro entusiasmo contagioso, nella loro capacità di osare e lanciare il cuore oltre l’ostacolo".

La.Lu.