Associazione carabinieri: ecco il nuovo mezzo

Nuova autovettura per l’Associazione Nazionale Carabinieri di Pratovecchio Stia che verrà utilizzata per incrementare i servizi a favore della popolazione, in particolare delle categorie più fragili. Si tratta di una Fiat Gran Punto, acquistata con il contributo del Comune e di alcune aziende locali. L’associazione di Pratovecchio Stia svolge infatti innumerevoli progetti in accordo con il Comune e le forze dell’ordine. Tra questi un servizio per gli anziani che vivono nelle frazioni più lontane, come per esempio Casalino, e li porta al mercato settimanale del venerdì. Offre inoltre un supporto all’ordine pubblico durante le manifestazioni cittadine. Adesso grazie alla nuova autovettura, potrà svolgere anche un servizio di prevenzione durante gli eventi estivi, attraverso la dotazione di etilometri monouso da distribuire a chi vorrà sottoporsi al test prima di mettersi alla guida.

"Quella dei carabinieri è una missione che non finisce mai – dice il coordinatore provinciale colonnello Angelantonio Sorrentino – e quella di Pratovecchio Stia è un esempio di grande impegno per tutti noi".

Il gruppo di volontariato casentinese è nato dieci anni fa e conta oggi circa 15 volontari attivi. "I vari servizi che svolgiamo da tanti anni – spiega il presidente Stefano Bruni – sono stati effettuati con abnegazione, passione, professionalità e per questo, credo, hanno dato risultati positivi che ci vengono riconosciuti da più parti. Abbiamo prestato servizio anche alla Casa della salute durante la pandemia accanto alla gente e accanto a tanti sanitari".

