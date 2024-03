Assistente familiare per preparazione pasti

1 BADANTE

Si cerca badante con esperienza per provvedere all’accudimento di una signora anziana allettata. Lavoro full time, a tempo indeterminato. Sede: Laterina. Codice: AR-219016. Scadenza: 26 marzo.

1 ASSISTENTE FAMILIARE

Si cerca assistente familiare con esperienza per famiglia di Montevarchi per pulizie e preparazione pasti. Si offre contratto a tempo indeterminato, part time. Richiesta conoscenza della lingua bengalese. Codice: AR-219020. Scadenza: 21 marzo.

1 COLF

Si ricerca colf con esperienza per nucleo familiare di Marciano della Chiana per preparazione dei pasti, pulizia e riassetto della casa, gestione del bucato e del rifacimento delle camere. Lavoro part time, a tempo indeterminato. Lingue: italiano, inglese, urdu. Disponibilità alle trasferte in ambito provinciale e regionale. Codice: AR-219027. Scadenza: 22 marzo.