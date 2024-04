Assemblea Fidapa. Delegate in arrivo da quattro regioni

La Fidapa BPW Italy Distretto Centro sta per vivere una due giorni di lavori assembleari ricca di appuntamenti e di contenuti di alto spessore. Cornice dell’Assemblea Distrettuale in programma il 6 e il 7 Aprile la città di Arezzo. Da ben quattro regioni, Marche, Umbria, Lazio e Toscana, in arrivo ad Arezzo centinaia di socie della Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari. Nei locali del prestigioso Circolo Artistico di Corso Italia si alterneranno momenti di aggregazione e laboratori.