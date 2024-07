Assalto al bancomat con l’esplosivo. I ladri scappano con solo 1500 euro. I danni allo sportello sono il triplo

Assalto al bancomat, magro il bottino trafugato ma ingenti i danni alla struttura che lo ospitava. Nottata movimentata quella a cavallo tra domenica e lunedì in via di Poggilupi a Terranuova, dove attorno alle 3.30 uno sportello automatico della Banca del Valdarno è stato preso di mira e fatto esplodere da una banda di malviventi che, nel giro di pochissimi minuti, hanno portato via il bottino in esso contenuto, 1500 euro, per poi darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce nonostante il tempestivo intervento delle forze dell’ordine. Per portare a termine la maldestra operazione hanno usato la "tecnica della marmotta", non altro che un ordigno artigianale costituito da una lastra di ferro in cui si fissa un congegno esplosivo che, con la forza, viene infilato all’interno della fessura destinata all’erogazione delle banconote. A una delle due estremità c’è una miccia, non appena viene azionata provoca una vera e propria esplosione facendo saltare in aria non soltanto il bancomat ma anche tutto quello che lo circonda. Ed è proprio la struttura dove all’interno si trovava la cassaforte ad aver avuto i maggiori danni, a un primo conto si parla di diverse migliaia di euro tra la porta divelta, lo sportello automatico stesso e tante altre problematiche riscontrate che, di minuto in minuto, non appena i responsabili dell’istituto di credito si sono presentati sul posto, hanno fatto crescere in maniera esponenziale il conto finale. All’esame della compagnia dei carabinieri di San Giovanni i video delle telecamere presenti proprio sopra il bancomat e anche di tutte le altre posizionate, da lì a pochi metri, che potrebbero favorire l’individuazione della banda criminale. Vista la vicinanza dal casello autostradale, un chilometro circa, non è da escludere che l’auto sulla quale viaggiavano abbia imboccato proprio l’A1. La zona di Poggilupi è prettamente a carattere industriale, è composta da attività commerciali e non è stato poi difficile arrivare a compiere l’atto visto che non sono presenti abitazioni nelle vicinanze e sei soprattutto al riparo da occhi indiscreti. Questo sportello specifico è la prima volta che viene assaltato dopo tanti di presenza in quel punto, Banca del Valdarno conferma che anche nel sua sede di San Giovanni in Piazza della Libertà non era mai stata oggetto di azioni simili ma nel Valdarno è successo, magari non recentemente ma tra il 2019 e il 2021 due volte sono entrati all’interno della galleria che ospita il centro commerciale della Coop di Montevarchi prendendo di mira lo sportello automatico così come nel luglio del 2018 prima a San Cipriano nel comune di Cavriglia, ma senza rimediare un bel niente in fatto di euro, e poi sempre nello stesso anno ma a settembre un colpo notturno a Mercatale che, come quello appena compiuto, portò più danni alla struttura rispetto ai soldi che furono portati via.