Aspiranti cantanti cercasi . Al via la stagione dei corsi

Un percorso per valorizzare le potenzialità della propria voce, acquisendo sicurezza e accrescendo l’autostima. A proporlo è Proxima Music con i corsi di canto previsti per l’anno didattico 2024-2025 che prenderà il via a partire da lunedì 16 settembre con le giornate a porte aperte degli Open Day dove verranno presentate le attività e i docenti per un’educazione artistica su misura per ogni età e livello: dai bambini agli adulti, dalle prime note alla preparazione professionale. La scuola aretina orienterà una particolare attenzione proprio verso il canto che è inteso come un importante veicolo di formazione e di crescita personale dove il potenziamento di capacità vocali e abilità espressive permette di acquisire fiducia in sé stessi, sviluppare il linguaggio, stimolare l’intelligenza emotiva, potenziare concentrazione e memoria. La programmazione di Proxima Music farà affidamento su ben tre classi tenute da Benedetta Bianchi, Lali Mishvelia e Giacomo Salvietti, tre docenti con esperienze diverse che permetteranno di portare avanti un doppio percorso classico e moderno. I corsi si svolgeranno nella sede di via Severi e saranno strutturati in modo progressivo, adattandosi alle esigenze e agli obiettivi di ogni allievo: un’attenta valutazione dell’intonazione e delle caratteristiche vocali di ciascuno, infatti, permetterà di lavorare sull’uso corretto della voce, con approfondimenti su diaframma, corde vocali, respirazione e anche riscaldamento per prevenire possibili infortuni. Le lezioni inizieranno il 30 settembre, ma gli Open Day daranno già modo di sperimentare la forza trasformativa del canto attraverso una lezione gratuita in cui incontrare i docenti.