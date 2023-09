Aspiranti attori cercasi Nuovo anno di corsi al via

La Libera Accademia del Teatro riapre il sipario. Lunedì 4 settembre è la data dell’avvio del ventottesimo anno di corsi della storica scuola cittadina che è pronta a rinnovare il proprio impegno nella formazione all’arte del teatro nelle sue diverse forme e per tutte le età, con proposte diversificate dai bambini agli adulti ospitate dalla sede in piazza della Santissima Annunziata. L’appuntamento è con gli allievi storici e i nuovi aspiranti attori che potranno vivere un primo approccio al mondo della recitazione tra giochi ed esercizi di espressività, mimica, postura e utilizzo della voce, con un percorso sviluppato per nove mesi che li porterà a mettere in scena veri e propri spettacoli davanti al pubblico. Il punto di forza della Libera Accademia del Teatro sarà nuovamente rappresentato dal gruppo di docenti che nel 1996 ha fondato la scuola e che, da quasi trent’anni, è impegnato nello sviluppo dell’arte teatrale nella città tra formazione degli allievi, ricerca di nuovi linguaggi espressivi e produzione di spettacoli originali. I corsi saranno tenuti da Francesca Barbagli, Andrea Biagiotti, Amina Kovacevich e Uberto Kovacevich, insieme a Ilaria Violin per i percorsi per bambini e ragazzi, a Samuele Boncompagni per i molteplici progetti teatrali collaterali, ad Alessandra Cartocci e a Stefano Graverini per il canto, e a Stefania Pace per la danza. La programmazione prevede un doppio indirizzo per assecondare passioni e interessi diversificati, comprendendo i corsi di teatro tradizionale e i corsi di teatro in musica caratterizzati dall’unione tra recitazione, canto e ballo. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare 333566.39.28.