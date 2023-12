Aspiranti attori cercasi, nasce la scuola di cinema della Farrago

Nasce la scuola di cinema della Farrago. Un’opportunità unica per i giovani aretini dagli 11 ai 19 anni per scoprire le varie professioni dell’industria cinematografica. I ragazzi e le ragazze di Farrago, ormai eccellenze aretine, hanno deciso di investire sui giovanissimi talenti del territorio "prima di chiunque altro", come loro stessi dicono. "Abbiamo scoperto negli anni quanto il cinema possa fare la differenza nella vita delle persone. Anche se da grande non vuoi fare il regista o il direttore della fotografia, trovarsi a lavorare in un gruppo appassionato, dove ognuno ha un ruolo, ci trasforma. Ci accende, ci dà fiducia nel futuro e ci unisce" dice Tommaso Caperdoni, presidente di Farrago Aps. I corsi partiranno da gennaio 2024 e si svolgeranno a cadenza settimanale in orario pomeridiano, per permettere ai partecipanti di conciliare i corsi con gli impegni scolastici ed extra-scolastici. I corsi si svolgeranno presso il Centro Malpighi in via Fiorentina 329. Tra gli insegnanti spiccano: Luca Bizzarri, regista e produttore della serie "Rumors - La Casa Brucia" Tommaso Caperdoni, sceneggiatore, regista e produttore della serie "Rumors - La Casa Brucia" Antony Guerri, direttore della fotografia Giada Santucci, segretaria di edizione Mattia Tartaglia, fonico Marco Benelli, attore Enrico Giustini, produttore Thomas Bartolini, operatore di macchina Filippo Rossi, montatore e colorist È già possibile iscriversi dal sito www.farrago.itscuoladicinema o seguendo le istruzioni sui profili social dell’associazione. Per qualsiasi informazione, è possibile scrivere all’indirizzo email: [email protected] Il corso junios dagli 11 ai 13 anni è un percorso semplificato che comprende lezioni di regia, sceneggiatura, fotografia, organizzazione e montaggio accessibili a giovani che frequentano istituti superiori di primo grado. Dal 12 gennaio al 31 maggio, si svolgerà tutti i venerdì, dalle 18 alle 20. Spazio anche al corso di sceneggiatura dai 14 ai 19 anni, poi alla recitazione per il cinema.