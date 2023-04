Asl, igiene degli alimenti: c’è un nuovo direttore

Arezzo, 13 aprile 2023 – È il dottor Giampaolo Giunta, grossetano, il nuovo direttore della Struttura complessa di Igiene degli alimenti di origine animale – Area Est dell’Azienda Usl Toscana Sudest.

Il contratto di incarico della durata di 5 anni è stato firmato stamani dal dr Giunta e dal Direttore Generale Antonio D’Urso nella sede direzionale di Arezzo. Il dottor Giunta, che prenderà servizio con il nuovo incarico dal 1° maggio prossimo, è il vincitore della selezione finalizzata alla individuazione del direttore del settore Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.

Il dottor Giunta si è laureato nel 1994 in medicina veterinaria all’università di Pisa dove si è specializzato in Ispezione degli alimenti di origine animale. Successivamente ha conseguito due master: il primo di perfezionamento in “Legislazione nazionale e comunitaria degli alimenti” all’Università degli Studi di Teramo, quindi il master di II Livello in Management delle aziende sanitarie all’università di Pisa nel 2020.

Attualmente il dr Giunta è responsabile a tempo indeterminato dell’unità funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza alimentare (SPVSA) Colline dell’Albegna e Coordinatore zonale della Prevenzione Zona Distretto Colline dell’Albegna.

L’unità funzionale di Sanità pubblica si occupa di controlli presso gli stabilimenti di macellazione e in quelli di trasformazione degli alimenti di origine animale, attività di campionamento in ottemperanza alle normative nazionali e regionali, interventi a seguito di tossinfezioni alimentari e allerte sanitarie su alimenti e mangimi, attività di ispezione in coordinamento con le forze dell’ordine e attività svolte su delega della Procura della Repubblica.

Il dottor Giunta ha lavorato fra il 1998 e il 2000 alla Usl di Prato, successivamente è arrivato alla Usl 9 prima a Castel del piano poi Orbetello Colline Albegna e poi Grosseto. Dal 2013 Al 2020 è stato Referente territoriale per le attività di trasformazione, deposito e vendita dei prodotti alimentari di origine animale. Dal 2020 è responsabile del Saram (Sistema rapido allerta alimenti mangimi) Asl Toscana Sudest.

«L’arrivo del dottor Giunta andrà ad implementare l’organico di un settore importante della nostra azienda sanitaria quale è l’Igiene degli alimenti – dichiara Antonio D’Urso, direttore generale Asl Toscana Sudest -.

Questo è un settore strategico per garantire la sicurezza dei cittadini e dei consumatori verso i quali l’azienda sanitaria mantiene un’alta attenzione». «Sono soddisfatto dell’incarico assegnatomi. Rappresenta un punto di arrivo importante per me - dichiara il dottor Giampaolo Giunta - Cercherò di interpretare questo nuovo incarico nel miglior modo possibile ed essere di supporto professionale ai colleghi creando una squadra a tutela della salute pubblica e della cittadinanza».