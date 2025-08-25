Asilo nido di Castelfranco. Due sezioni pronte a fine anno

Arezzo, 25 agosto 2025 – A Castelfranco proseguono a ritmo serrato gli interventi legati ai finanziamenti del PNRR. In particolare, si sta lavorando sul nuovo asilo nido. Grazie a un finanziamento di 480mila euro proveniente dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si è reso possibile l’avvio degli interventi di realizzazione della struttura con una sezione. A questa prima tranche di risorse si sono aggiunti ulteriori 380mila euro, sempre dal PNRR, che hanno permesso di finanziare la realizzazione di una seconda sezione con 20 posti aggiuntivi.

I lavori stanno procedendo in maniera molto positiva. La scadenza perentoria fissata dal PNRR è quella del 31 marzo 2026, data entro la quale tutte le opere dovranno essere completate. L’amministrazione comunale, tuttavia, ha deciso di assumere un impegno ancora più stringente: concludere i lavori già entro il 31 dicembre di quest’anno. "Nonostante i fondi per la seconda sezione siano arrivati solo da pochi giorni - ha detto il sindaco Michele Rossi - gli interventi sono già in fase avanzata, grazie alle risorse comunali che erano state stanziate in anticipo. Questo consentirà di chiudere l’intero cantiere – entrambe le sezioni del nido – entro la fine del 2025".

Parallelamente, è in programma anche la costruzione di un nuovo asilo nido a Pian di Scò. In questo caso l’avvio dei lavori è previsto entro ottobre 2025. Anche qui il termine ultimo per la conclusione rimane fissato al 31 marzo 2026, ma vista la recente assegnazione dei fondi e i tempi ristretti, si attende l’eventualità di proroghe, che potranno rivelarsi necessarie per garantire il completamento dell’opera pubblica. Un ulteriore fronte riguarda l’ampliamento delle mense scolastiche di Castelfranco di Sopra e di Faella. Gli interventi in corso stanno procedendo in maniera spedita e senza intoppi, e anche in questo caso i lavori verranno ultimati entro la scadenza prescritta dal PNRR, ovvero marzo 2026.