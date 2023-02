Asili nido comunali Al via le iscrizioni e tornano gli open day

Il Comune di Arezzo informa che mercoledì 1 marzo è prevista la pubblicazione del bando ai fini della presentazione della domanda d’ammissione per gli asili nido comunali e per i posti riservati al Comune nei nidi privati accreditati e convenzionati, per l’anno educativo 20232024, per i bambini residenti ad Arezzo. Previsti open day in presenza, martedì 28 dalle 16 alle 18:30, presso gli asili nido Cesti, Masaccio, Peter Pan, Orciolaia, Aziendale, il Bagnoro, il Bastione, Il Cucciolo, il Matto, Indicatore, Modesta Rossi e Sitorni.