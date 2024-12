Asili, aree verdi e palestra. Dieci milioni per nuovi progetti. Il piano di sviluppo nelle frazioni

Lavori per 10 milioni di euro da inizio mandato fino a oggi per il sindaco Filippo Vagnoli e la sua squadra. E molti riguardano le frazioni, che sono state arricchite di nuove strutture: asili nido a favore dei genitori che lavorano, campetti da calcio e palestre dove i giovani possono praticare sport, piazze ed aree verdi ristrutturate che sono diventate importanti luoghi di incontro per i cittadini.

"E’ stato un anno molto intenso - dice il sindaco Filippo Vagnoli - nel quale, tra le altre cose, con le elezioni i cittadini di Bibbiena hanno dato nuovamente fiducia al gruppo che rappresento. Una riconferma importante di quello che è stato fatto nei cinque anni precedenti del mio mandato. Questo ci ha dato la forza e l’entusiasmo per rimetterci subito al lavoro con tanti progetti e con altrettanti cantieri". Interventi che vanno dall’inizio del secondo mandato di Vagnoli fino ad oggi e che hanno interessato dieci cantieri, molti del quali aperti appunto nelle frazioni, dove tanti cittadini sono tornati ad abitare.

"A Serravalle in collaborazione con il circolo locale - spiega il sindaco - sono stati completati i lavori al campo da gioco, un luogo di ritrovo importante per la comunità. A Partina è stata completata la riqualificazione dell’area verde, anche qui in collaborazione con la Pro Loco, a Soci insieme all’associazione sportiva e ad altre associazioni, abbiamo sistemato i campi da gioco e realizzato un nuovo impianto di irrigazione, abbiamo iniziato i lavori di messa in sicurezza sismica e efficientamento energetico delle scuole elementari. Sempre a Soci abbiamo iniziato i lavori per il rifacimento completo della piazza e ormai concluso i lavori di recupero dei vecchi lavatoi". Importanti lavori sono stati fatti anche a Bibbiena, per rendere la cittadina casentinese sempre più accogliente e per dare ulteriori nuovi servizi ai cittadini.

"Abbiamo fatto nuove asfaltature sulle arterie più importanti del nostro territorio - continua Vagnoli - Abbiamo messo mano allo stadio in collaborazione con l’associazione calcistica riqualificando gli spogliatoi. Abbiamo fatto partire i lavori di costruzione dell’asilo nido di piazza Avis, a Bibbiena Stazione, avviata la costruzione della nuova palestra scolastica, portato quasi a termine l’efficientamento delle scuole elementari. Continuare a creare occasioni di vita vera, a costruire speranze e luoghi in cui crescere, credo sia un modo per affrontare insieme la strada per l’avvenire. E una grande collaborazione abbiamo avuto in questo obiettivo che ci siamo posti dal tessuto associazionistico del territorio. generazioni. Ringrazio tutta la mia squadra e tutto il consiglio. Ringrazio i cittadini e le cittadine per la loro fiducia e auguro a tutti un sereno 2025".