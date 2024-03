Asfaltatura strada del crinale in Pratomagno. Interrogazione dei 5 Stelle in Regione

Arezzo, 13 marzo 2024 – La Presidente del Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle Toscana Irene Galletti presenterà un'interrogazione alla Giunta Regionale per avere chiarimenti riguardo al progetto di asfaltatura di 12 km di strada bianca in alto Pratomagno. L'iniziativa punta a far si che la Regione prenda in considerazione il documento tecnico di opposizione al progetto presentato da diverse associazioni e esperti del settore e mette in luce le criticità e le incompatibilità di questo intervento con le indicazioni regionali in materia di tutela ambientale e paesaggistica. “In qualità di consigliera regionale - afferma la Presidente M5S - è mio dovere assicurare che le decisioni prese dalla Giunta Toscana siano attentamente valutate e documentate e tengano conto delle esigenze e delle preoccupazioni delle comunità locali, soprattutto quando sono molteplici e pienamente giustificate in un Documento di opposizione presentato pubblicamente e sottoscritto da oltre 21 associazioni e da 41 esperti di settore, tra cui forestali, agronomi, biologi, guide ambientali e geologi.

“L'interrogazione - spiega Galletti - mira a ottenere risposte chiare e dettagliate dalla Giunta Regionale riguardo al processo decisionale relativo al progetto di asfaltatura della strada bianca che porta sull’alto Pratomagno, apparentemente in contrasto con i Piani regionali e per il quale anche ISPRA e la Soprintendenza di Arezzo avrebbero formulato pareri tutt'altro che favorevoli. Ma quello che più ci interessa è sapere se la Giunta intenda prendere in considerazione le argomentazioni espresse nel Documento tecnico di opposizione e aprire un processo partecipativo con le associazioni locali e con i cittadini per trovare una soluzione maggiormente condivisa. Come Movimento 5 Stelle seguiremo da vicino lo sviluppo della questione - conclude Galletti - affinché si possa favorire lo sviluppo di una soluzione alternativa alla cementificazione e allo spargimento di catrame in un’area naturalisticamente rilevante come quella del Pratomagno.

Sulla vicenda è intervenuto anche Tommaso Pierazzi, Coordinatore del M5S della provincia di Arezzo: "Dal territorio emergono legittime preoccupazioni riguardo l'asfaltatura della strada bianca in alto Pratomagno, che richiedono seria considerazione - ha detto - Le numerose associazioni locali unite nel respingere il progetto devono essere pienamente coinvolte nelle decisioni. La tutela di queste aree sensibili implica necessariamente il coinvolgimento attivo di coloro che le abitano, affrontando le molteplici sfide quotidiane. Se le scelte della Regione entrano in conflitto con i pareri della Soprintendenza di Arezzo, è essenziale dar loro ascolto. Auspichiamo un incontro pubblico promosso dalla Giunta regionale, che includa le associazioni e la cittadinanza, per discutere apertamente e trovare soluzioni condivise", ha concluso Pierazzi.