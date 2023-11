Ascoli, una tappa per i playoff

Seconda trasferta consecutiva per il Como, questa volta scenderà al Del Duca di Ascoli, alle 14 oggi pomeriggio, per continuare la striscia positiva di risultati. Mentre nelle altre stagioni si andava ad Ascoli alla ricerca dl pareggio, la squadra cercherà il risultato pieno per rimanere nei piani alti della classifica. Rosa al completo per mister Longo, l’unica variazione rispetto alle partite precedente, potrebbe essere quella di Iovine, che ha completamente recuperato, al posto di Cassandro. Da decidere invece l’assetto offensivo, se con due punte con alle spalle il trequartista Verdi, oppure una punta Cutrone, davanti a due mezzali, lo stesso Verdi e uno fra Da Cunha e Chajia. Ad Ascoli potrebbe giocare qualche minuto anche Cerri, fermo da due mesi, il giocatore è pronto deve solo trovare il ritmo partita. "Abbiamo studiato l’ Ascoli ed è una squadra enigmatica - afferma mister Moreno Longo - cambiano spesso il modo di giocare sia in difesa che in attacco, sarà una partita non facile. Dobbiamo essere pronti a qualsiasi situazione di gioco, se riusciremo a leggere la partita, potremo imporre il nostro gioco collaudato. Il modulo in attacco lo deciderò solo all’ultimo momento, ci sono tanti giocatori pronti, ho tanta scelta e ho anche possibilità di cambiare a partita in corso".

(3-4-1-2): Semper; Curto, Odenthal, Barba; Iovine, Kone, Bellemo, Ioannou; Verdi; Cutrone, Gabrielloni.

Enrico Levrini