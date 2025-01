Arte presepiale. Premiata la vincitrice

È un’artista di Pieve Santo Stefano, Daria Camaiti, la vincitrice della seconda edizione del concorso di pittura "Città di Sansepolcro". La manifestazione rientrava fra gli eventi collaterali della V Mostra di Arte Presepiale, organizzata dall’Accademia Enogastronomica della Valtiberina, che ha fatto registrare numeri da record. Il tema del concorso era "L’Arte degli Antichi Mestieri", in omaggio all’inizio dei lavori, nella ex scuola Luca Pacioli, del Museo di Arti e Mestieri. Partner del concorso di pittura sono stati la Compagnia Artisti di Sansepolcro e la locale sezione Avis. La Camaiti ha realizzato un’opera che rappresentava l’orologiaio, miscelando abilmente i colori del bianco e del nero, che sono quelli che predilige, con alcuni movimenti presenti all’interno degli orologi. La giuria, presieduta dal sindaco di Sansepolcro, Fabrizio Innocenti, ha votato in maniera unanime l’opera dell’eclettica artista, riconoscendo però il livello molto alto degli altri elaborati esposti. Daria Camaiti si è aggiudicata il premio in denaro messo a disposizione dall’Avis, che ancora una volta ha dimostrato grande sensibilità per chi opera con professionalità e amore per Sansepolcro. Seconda classificata Letizia Bocci di Roma e terza Giovanna Selvi della vicina San Giustino umbro, che lo scorso anno si era aggiudicata la prima edizione intitolata "Un Tau per le Vie di Francesco". E con la conclusione delle festività, è calato il sipario anche sulla mostra di arte presepiale, allestita nella chiesa e in parte del convento dei Servi di Maria; livello qualitativo più elevato, così come il numero dei visitatori: siamo in attesa del dato ufficiale, ma quota 20mila della passata edizione dovrebbe essere stata superata.