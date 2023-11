Arte contemporanea e creatività in Valcerfone con Marco Botti

Arte contemporanea e creatività in Valcerfone , è il tema del 4° incontro de I Venerdì di Palazzo del Pero, organizzati dal Centro di Aggregazione di Palazzo del Pero (con il contributo delle Acli Aretine e della locale Farmacia Marini Giabbanelli) e sarà tenuto domani alle 21 al Centro di Aggregazione, da Marco Botti. La Valcerfone, con i suoi boschi e sentieri, piccoli borghi, ruderi di possenti castelli medievali e preziosi luoghi di arte e fede, è una delle zone più affascinanti del comune di Arezzo. Questa valle lunga e stretta abitata da tempi remoti, che mette in collegamento Arezzo e la Valtiberina, è ricca di bellezze storico-artistiche e ambientali sempre più apprezzate dai turisti amanti della tranquillità. La nascita negli ultimi anni di tante strutture ricettive, in molti casi recuperando antiche strutture, ne è la prova. La Valcerfone ha interessanti pagine da raccontare anche sul fronte dell’arte contemporanea, grazie ad alcuni artisti che hanno scelto questo territorio come luogo privilegiato dove vivere e portare avanti la propria ricerca, ispirati dalla natura incontaminata e dalla pace che si respira ovunque. È questo il caso della milanese Giovanna Maggi, della livornese Naida Mazzeranghi Caponi e del pistoiese Torquato Stefanelli, portatori di linguaggi artistici distintivi.