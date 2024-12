Arrivata la nuova strumentazione scientifica di biotecnologie all’Istituto Varchi

Arezzo, 11 dicembre 2024 – L'arrivo della nuova strumentazione scientifica di biotecnologie all'I.I.S. Varchi di Montevarchi è un motivo di grandissimo orgoglio per tutta la comunità scolastica. Questo importante traguardo, frutto della vittoria al concorso scientifico nazionale “Mad for Science”, come ha ricordato l’istituto, è un riconoscimento tangibile dell'impegno, della passione e della competenza degli studenti e dei docenti. La prof.ssa M. Sorbello e il tecnico M. Miranda, capofila del progetto “Biovalorizzazione delle acque reflue di frantoio con produzione di idrogeno verde”, spiegano il significato di questo risultato. In primo luogo, costituisce un’importante innovazione didattica: la nuova strumentazione permetterà di arricchire in modo significativo l'offerta formativa, offrendo agli studenti la possibilità di svolgere attività pratiche e sperimentazioni di laboratorio all'avanguardia nel campo delle biotecnologie.

Già a partire dall’anno scolastico in corso è previsto un PCTO rivolto ad alcuni studenti delle classi quarte allo scopo di mettere a punto i protocolli sperimentali dei processi biotecnologici fondamentali per produrre idrogeno partendo da un rifiuto ricco in polifenoli. In secondo luogo, evidenzia una formazione di eccellenza: l'I.I.S. Varchi si conferma un punto di riferimento per la formazione scientifica nel territorio, offrendo ai suoi studenti le competenze necessarie per affrontare le sfide del futuro in un settore in costante evoluzione e la spinta motivazionale per scegliere un percorso universitario STEM. Mostra, inoltre, grande collaborazione con il mondo della ricerca: grazie alla partecipazione al concorso nazionale “Mad for science”, istituito dalla Fondazione Diasorin e che ha visto oltre 150 scuole confrontarsi su progetti scientifici molto ben strutturati, si consolidano le collaborazioni tra l’I.I.S. Varchi e gli enti di ricerca partner del progetto, quali il CNR di Sesto F.no e l’ENEA Trisaia di Matera.

Si aprono inoltre nuove prospettive di partnership con il mondo della ricerca e dell’impresa sul territorio del Valdarno, favorendo lo scambio di conoscenze e lo sviluppo di progetti innovativi. Infine, si sottolinea l’attenzione alla sostenibilità: il progetto presentato al concorso Mad for Science si focalizza sulla biovalorizzazione delle acque reflue di frantoio, dimostrando come le biotecnologie possano contribuire alla tutela dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile. Ecco quindi un motivo in più per scegliere l’I.I.S. Varchi: a partire dal prossimo anno scolastico tutti gli studenti potranno usufruire delle strumentazioni e dei protocolli messi a punto dalle classi che quest’anno partecipano al PCTO “Biotecnologie bianche”, una fantastica opportunità per approfondire le conoscenze nel campo delle biotecnologie e per partecipare attivamente ai progetti di ricerca, ma anche un’occasione in più per essere fieri del percorso formativo dei nostri studenti in un istituto all'avanguardia