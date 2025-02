Arrivano le fiabe jazz: i quattro musicanti di Brema in scena al Dovizi

Alla programmazione serale del teatro Dovizi di Bibbiena, si affianca il calendario di Uomini dalle stelle, la rassegna teatrale tutta dedicata a bambine, bambini, ragazze e ragazzi. Oggi il sipario si alza oggi alle ore 16:30, per lo spettacolo "Fiabe Jazz - I quattro musicanti di Brema" della compagnia Teatro Popolare d’Arte. Dopo il grande successo di Hansel e Gretel, il format musicale "Fiabe Jazz" torna con la fiaba I quattro musicanti di Brema. Con tante canzoni, ironia e un’atmosfera giocosa, gli attori sul palco trasporteranno i bambini nel magico mondo delle fiabe. La storia sarà un continuo susseguirsi di sorprese, come un viaggio in mongolfiera, dove ogni momento è in balia delle correnti d’aria e ogni svolta è guidata dal vento, dal destino e dall’imprevisto! Un’esperienza teatrale unica, capace di incantare e far sorridere i più piccoli. Per info e prenotazioni, è possibile rivolgersi al numero 379 142 5201 Ingresso: 12€ per teatro serale – 6€ teatro ragazzi.

Uomini dalle stelle prosegue domenica 23 febbraio con una produzione Guardiani dell’Oca: in scena Robin Hood nel castello di Nottingham. Un’affascinante storia dal sapore antico, ricca di sorprese e colpi di scena con Tiziano Feola e Zenone Benedetto. Pupazzi di Ada Mirabassi. Età consigliata: dai 3 anni.

Domenica 16 marzo Febo Teatro presenta Peter Pan di Claudia Bellemo, con Alice Centazzo, Massimiliano Mastroeni e Nicola Perin. Età consigliata: 3 – 10 anni.

L’ultimo appuntamento è in programma domenica 23 marzo. Al Teatro Dovizi arrivano Pierino e il lupo di Sergej Prokofiev e L’apprendista stregone di Paul Dukas nella versione quintetto di fiati e voce narrante. Lo spettacolo viene proposto nell’ambito di Note dinamiche. I giovani interpreti protagonisti del Circuito toscano, un progetto speciale curato da Fondazione Toscana Spettacolo onlus, dedicato alla promozione delle giovani realtà artistiche.