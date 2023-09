Arriva Vannacci . Il generale presenta: "Il mondo al contrario". Best seller nella bufera

È diventato il caso editoriale del momento, col suo libro sta facendo il giro d’Italia a suon di presentazioni. Adesso il discusso generale Roberto Vannacci arriva anche ad Arezzo. A portarlo in città l’associazione Cultura Nazionale di Cristiano Romani che presenta una nuovissima stagione culturale fatta di incontri con gli autori e presentazioni di libri. Il nome che fa più scalpore è quello del Generale Roberto Vannacci che sarà ad Arezzo martedì 24 ottobre col suo chiacchieratissimo libro "Il Mondo al Contrario", appuntamento alle 21 alla Casa dell’Energia.

Il testo al centro delle polemiche, "Il mondo al contrario", è stato auto pubblicato il 10 agosto scorso. L’autore, Roberto Vannacci, è un generale delle forze armate che ha ricoperto importanti incarichi, tra cui quello di comandante della "Folgore". Inizialmente, del libro si è parlato più che altro su siti minori o legati al mondo militare, ma dopo Ferragosto è scoppiato il caso su scala nazionale, complici alcuni stralci del libro e, per l’appunto, il rango nell’esercito dell’autore.

Al momento della pubblicazione Vannacci era a capo dell’Istituto geografico militare. Tuttavia, dopo le polemiche lo Stato maggiore dell’esercito l’ha rimosso dall’incarico. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, invece, ha annunciato un’indagine disciplinare.

Il testo è un campionario di luoghi comuni che bersagliano in particolare persone Lgbtq+, attivisti climatici (i "gretini") e femministe. In numerosi passaggi, l’autore esemplifica il proprio concetto di normalità o tolleranza, marcando una divisione tra ciò che è "normale" e ciò che non può essere considerato suo pari, paragonando l’omosessualità ad altre "eccentricità", come l’essere vegani. L’evento, a ingresso libero ma con prenotazione consigliata, sta già facendo parlare di sé.

Il Vannacci pensiero infatti fa discutere così tanto che anche la libreria Feltrinelli Point di Arezzo che di solito accompagna gli eventi organizzati da Cultura Nazionale, e legata all’omonima casa editrice di sinistra, si sfila dall’evento. Così se il primo evento della stagione letteraria di Cultura Nazionale, quello di venerdì 22 settembre con Gigi Moncalvo per la presentazione del suo libro "Agnelli Coltelli", si svolgerà alle 21 proprio alla libreria Feltrinelli di via Garibaldi, non sarà così per l’appuntamento con Vannacci.

È il titolare della Feltrinelli Point Gabriele Grazi a darne notizia sui social: "Attenzione comunicazione importante – scrive Grazi - avviso per conto della Libreria Feltrinelli point di Arezzo che non partecipiamo alla presentazione di Vannacci come contrariamente riportato nelle locandine che stanno circolando. C’è stato un semplice errore ma dobbiamo semplicemente comunicare che non facciamo parte dell’organizzazione di tale evento". Sotto al post i commenti si sprecano a partire da quello che recita "Ottima notizia" del Capogruppo di Arezzo 2000 Francesco Romizi.