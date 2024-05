Arriva "Mamma mia". Una domenica no stop con negozi aperti e musica

Oggi a Cortona è tempo di "Mamma Mia". La nuova iniziativa targata Confcommercio che celebra la primavera e omaggia tutte le mamme in occasione della loro festa, sbarca nel cuore del centro storico e per tutta la giornata offrirà momenti di musica e intrattenimento insieme a shopping a prezzi scontati. L’evento è organizzato con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale di Cortona e di Regione Toscana, Toscana Promozione, Vetrina Toscana, Camera di Commercio Arezzo-Siena, Consorzio Cortona Vini, MAEC e Associazione Cautha. Ieri sera l’anteprima della manifestazione a ritmo di musica ha visto il coinvolgimento dei locali delle due piazze principali con la collaborazione dell’associazione Cautha. Il clou degli eventi nella giornata di oggi, a partire dalle ore 10, e coinvolgerà negozi, bar e ristoranti. Ci sarà intrattenimento per tutti i gusti, con shopping, musica, dj set, spettacoli per tutta la famiglia e visite guidate al Museo dell’Accademia Etrusca. I negozi impreziosiranno le vie cittadine con piante e fiori, celebrando l’arrivo della primavera. Il filo conduttore della giornata sarà proprio l’arrivo della bella stagione, insieme alla Festa della Mamma Per tutta la giornata di oggi i ristoranti proporranno menù speciali a base di piatti prelibati abbinati al rinomato vino Syrah, che per l’occasione avrà un posto d’onore nelle vetrine di tutti i negozi cortonesi. Per gli amanti dello shopping, i commercianti hanno in serbo gadget, sconti e sorprese varie. "Siamo molto felici e soddisfatti della partecipazione convinta dei commercianti – sottolinea Carlo Umberto Salvicchi referente comunale di Confcommercio –oltre 60 i negozi e gli esercizi commerciali che hanno aderito". "Punto di forza dell’evento, la collaborazione tra varie associazioni ed enti territoriali – gli fa eco il direttore aggiunto della Confcommercio di Firenze e Arezzo Catiuscia Fei a testimonianza della volontà di lavorare insieme per promuovere il territorio e le sue peculiarità". Il progetto, come detto, vede attivamente coinvolta anche la Camera di Commercio. ""Vetrina Toscana", il programma di promozione intersettoriale della Regione e del sistema camerale, è nato con l’obiettivo di valorizzare le tipicità locali toscane attraverso eventi ed iniziative che mettano in rete le piccole e medie imprese dei vari settori: commercio e turismo, produzione agricola, artigianato – ha ricordato il presidente della Camera di Commercio di Arezzo-Siena Massimo Guasconi. "Proprio ciò che, nella splendida cornice di Cortona, "Mamma Mia" realizzerà nella giornata dedicata, appunto, a celebrare le mamme".