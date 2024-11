Arriva il Sicilia Express. I treni low cost dei fuorisede ora si fermano anche in città

Biglietti a prezzi stellari e cambi infiniti tra un mezzo e l’altro. ll rientro natalizio al sud dei fuorisede è da anni un problema soprattutto per il caro voli. Quest’anno la Regione Sicilia cerca di voltare pagina con un nuovo capitolo: il Sicilia Express, un treno che attraversa l’Italia in 18 ore, di notte, compiendo dieci tappe tra Torino e Salerno, Arezzo compresa, fino ad arrivare in Sicilia. È l’iniziativa dell’assessorato delle Infrastrutture e Mobilità della Regione siciliana, che in collaborazione con Fs Treni turistici italiani lancia una linea di collegamento lenta che riporterà a casa per le vacanze natalizie i fuorisede siciliani sparsi in tutta Italia. Il treno viaggerà, all’andata, il 21 dicembre con partenza da Torino Porta Nuova alle 15.05 e arrivo a Messina alle 9.45 del giorno dopo. Attraversato lo Stretto, il convoglio, diviso in due sezioni, proseguirà poi da un lato verso Palermo e dall’altro verso Catania e Siracusa. Il viaggio di ritorno, previsto per il 5 gennaio, inizierà da Messina alle ore 18.50 e terminerà a Torino Porta Nuova alle 12.50 del giorno successivo.

Tra le fermate intermedie del lungo treno da e verso sud, ci sarà anche la tappa aretina, con la partenza di sabato 21 alle 23.19. Come specifica il sito dedicato all’iniziativa, la città è un punto di raccolta ottimale per il centro Italia: "Situata tra Firenze e Roma, Arezzo offre collegamenti perfetti per studenti e professionisti che viaggiano verso il Sud. Inoltre, il suo fascino medievale la rende una sosta che unisce utilità e suggestione".

I biglietti saranno acquistabili dal 3 dicembre su fstrenituristici.it e su tutti i canali di vendita di Trenitalia a prezzi calmierati. A partire dai 29 euro per la carrozza con posto a sedere, fino ai 129 per la carrozza letto ad uso singolo, l’offerta del Sicilia Express si arricchisce di degustazioni e masterclass gastronomiche dedicate alla cucina siciliana. Sono previste anche performance di attori e personaggi noti, oltre alla partnership di diversi influencer.