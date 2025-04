Arriva il mercatino. Casa Thevenin al parco Giuliani

Una piccola Porta Portese al Parco Giuliani. Potere del nuovo appuntamento per gli amanti del bric-à-brac e del vintage che si terrà oggi con la prima edizione del "Parco delle occasioni". Un mercato dell’usato allestito open-air in via Giovanni Acuto. Un’iniziativa che combina il piacere dei tanti -sempre di più- che amano curiosare ed aggirarsi tra i banchini alla ricerca di buoni affari e oggetti dimenticati ai quali dare nuova vita, alla solidarietà a favore di Casa Thevenin al fine di sostenerne le attività. "Ci siamo preparati a questa prima edizione con tanto entusiasmo, riconoscenti e fiduciosi che ancora una volta la città dimostri la propria vicinanza a Casa Thevenin. Questa volta proponiamo una piccola Porta Portese in una nuova area verde della città, bella e funzionale. Grazie fin d’ora a tutti coloro che vorranno farci visita – ha commentato il presidente di Casa Thevenin Sandro Sarri. Il mercatino resterà aperto dalle 10 alle 19, proponendo curiosità, articoli vintage, oggettistica la più varia a tutti quelli che sceglieranno di fare una passeggiata nel parco di via Acuto, dove per l’occasione saranno a disposizione anche uno stand gastronomico e giochi per bambini. L’iniziativa benefica di oggi sostiene le attività di Casa Thevenin che cerca di dare risposta alle nuove necessità di oggi accogliendo mamme con bambini in situazione di disagio e minori che necessitano di un supporto educativo. Ci saranno anche due maglie originali dell’Arezzo autografate dai calciatori tra le tante curiosità e possibilità di “buoni affari” offerte dal “Parco delle Occasioni”, il mercatino organizzato per Casa Thevenin che “debutta” oggi al parco “Giuliani”. Collezionisti e sportivi potranno trovarle proprio al banchino Thevenin, mentre per tutti gli amanti del vintage e dell’usato non mancheranno le occasioni tra i tanti stand allestiti. Il mercatino resterà aperto dalle 10 alle 19, proponendo curiosità, articoli vintage, oggettistica la più varia. Per tutta la giornata saranno presenti anche uno stand gastronomico e giochi per i più piccoli.

Angela Baldi