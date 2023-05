Arriva il macellaio filosofo Cecchini Il bar Turismo riapre con i suoi panini

di Marco Corsi

Dario Cecchini, il "macellaio poeta", sbarca a San Giovanni. Ristrutturerà il vecchio Bar Turismo, in Lungarno e realizzerà una panineria in perfetto stile toscano, la "Cecchini Panini Valdarno". Una notizia per certi versi clamorosa e di grande impatto, perché il famoso imprenditore di Panzano non è solo uno dei macellai più famosi del mondo, ma un personaggio di grande cultura, legato alle solide tradizioni culinarie del territorio. "Il Bar Turismo è sorto nel 1955, il mio anno di nascita – ha detto, soddisfatto – Porteremo avanti un progetto nel segno della tradizione e della sostenibilità dell’animale. Utilizzeremo infatti carne di manzo". Panineria, ma anche pappa al pomodoro e ribollita. "In un corner valuteremo poi se vendere prodotti di macelleria", ha aggiunto. Sarà riqualificata anche la terrazza del locale, che si affaccia sull’Arno. "Un tempo, ci ballavano – ha proseguito Cecchini – grazie al mio locale sarà possibile gustarci un bel panino". Altro aspetto che ha voluto sottolineare quello legato ai posti di lavoro. "Utilizzeremo personale del posto e il responsabile della struttura sarà Andrea Marini, un sangiovannese doc che abita a 300 metri dal Bar Turismo e che lavora con me da dieci anni". I lavori partiranno oggi.

Sarà una ristrutturazione accurata, che valorizzerà la storia del locale, cercando di riportare in vita gli angoli di un tempo. I lavori si concluderanno, probabilmente, nei primi mesi del 2024, ma Cecchini non dispera di fare il taglio del nastro qualche settimana prima. "Sarà un posto semplice, con un buon cibo a buon prezzo", ha spiegato. Toscano verace, originario di Panzano in Chianti, è un vero e proprio magister della carne. Un mestiere, il suo, tramandato da generazioni e portato avanti con maestria e passione. Oltre alla storica Macelleria, negli anni ha aperto anche i ristoranti "Solociccia" e "Officina" e il suo "Cecchini Panini Truck", che sarà "esportato" a San Giovanni. "Sono molto felice che nella nostra città apra, entro pochi mesi, una nuova attività della ristorazione legata al nome di Dario Cecchini – ha detto il sindaco, Valentina Vadi.

La sua Antica Macelleria, a Panzano, è nota in tutto il mondo ed è meta di tanti turisti, come i ristoranti che ha aperto in tanti luoghi, sinonimo di una cucina toscana tradizionale e salutare. A questo si aggiunge anche la riqualificazione di un edificio storico di San Giovanni. Ringrazio Dario, con cui abbiamo costruito un rapporto di proficua collaborazione, per avere scelto di investire a San Giovanni" ha concluso il sindaco.