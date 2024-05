Arriva il "cacciatore di dinosauri". Festival della Preistoria in centro

di Maria Rosa Di Termine

Ci sarà anche il "cacciatore di dinosauri", al secolo il professor Federico Fanti geologo e paleontologo dell’Università di Bologna, già National Geographic Explorer e conduttore della trasmissione cult del canale tv, tra gli ospiti di richiamo dell’edizione 2024 del "Paleofest, il Festival della Preistoria" che in questo fine settimana riporterà indietro nel tempo. Torna in grande stile la manifestazione, nata nel 2017 e organizzata dal Museo Paleontologico dell’Accademia Valdarnese del Poggio, scrigno di tesori sotto forma di fossili, in qualche caso unici, che raccontano le origini della valle tra Chianti e Pratomagno. Un evento che negli anni è cresciuto riuscendo a intercettare collaborazioni prestigiose con facoltà universitarie, studiosi del settore, musei scientifici e del territorio, associazione e guide ambientali, senza dimenticare tuttavia la funzione didattica assicurata dalla sinergia con gli istituti scolastici locali. Si è consolidata così una rete che riesce ad accendere i riflettori sulla genesi del Valdarno, straordinario bacino fossilifero, e sulla preistoria riscoperta e attualizzata anche attraverso momenti di divertimento, con giochi di ruolo e a squadra, spettacoli ed escursioni nel comprensorio, nel solco della vocazione della due giorni che intende portare il museo fuori dalle proprie sale.

Il programma, infatti, non riguarda soltanto la città, ma propone occasioni collaterali itineranti per scoprire le caratteristiche geologiche della vallata. Come l’ex area mineraria di Santa Barbara, aperta grazie alla disponibilità di Enel e di Cgt Engineering e scenario domattina di letture animate sul tema, oppure le Balze di Montemarciano meta dell’escursione domenicale curata da Vagamondo Trekking. Il via ufficiale al "Paleofest" sarà la mattina del sabato nella Sala Grande della Poggiana con la presentazione dei lavori delle scuole montevarchine. Nel pomeriggio l’atteso incontro con Fanti, notissimo studioso che ama operare sul campo ed ha condotto scavi nei 5 continenti alla ricerca di testimonianze sui dinosauri padroni del pianeta per quasi 180 milioni di anni. Seguiranno la visita guidata ai restauri del Paleontologico, una caccia al tesoro per bambini nei negozi del Centro Commerciale Naturale e a fine giornata un gioco investigativo interattivo a cura dell’associazione From Beyond aps.

Domenica, dalle 10.30 in poi funzioneranno le aree Educazione e Musei con archeologi sperimentali ed esperti educatori provenienti da varie località italiane. Piazza Varchi sarà animata dallo spettacolo itinerante Cromosauro con le coreografie di Mascheraviva e nel pomeriggio, ancora in Accademia, le istituzioni museali scientifiche illustreranno esperienze di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, i Pcto, studiati per valorizzare le collezioni utilizzando l’Intelligenza Artificiale.