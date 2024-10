Arriva Halloween. Montevarchi si prepara

E’ tutto pronto a Montevarchi per la festa di Halloween, per la sua terza edizione andrà infatti in scena in centro storico "OgniWarchi" con tante iniziative tra l’horror e il fantastico che prenderanno il via questo sabato 26 ottobre con "Aspettando Halloween" organizzato dal Centro Commerciale Naturale con animazioni a tema, il truccabimbi oltre della "Banda dei piccoli chef" assieme al mercatino misto di hobbisti, ambulanti e prodotti agricoli. Ma il clou della festa non che essere per il 31 ottobre dove il centro storico sarà addobbato in clima "noir", racconti del terrore nei vicoli, musiche di halloween, comparse animate, il contest della zucca, l’esibizione in maschera della Banda G. Puccini e tanto altro ancora. Tra le novità di quest’anno, sotto il loggiato di Palazzo Varchi, l’iniziativa "Neroarancio", a cura di Artinvalle, per realizzare un "il tuo disegno mostruoso". Si passerà poi al Museo del Cassero per la Scultura per la "Cena con delitto" per finire in un altro Museo, al Paleontologico, con "Una notte in Transilvania". "Si comincia sabato 26 ottobre – afferma Federica Vannelli presidente della Confecommercio territoriale di Montevarchi – ma oltre alle iniziative dedicate ai bambini lungo via Roma e piazza Varchi, i commercianti vi aspettano con tante promozioni". Le parole dell’assessore alla Promozione del territorio Sandra Nocentini: "Riproporremo anche tutti gli allestimenti nel centro storico per introdurre un’atmosfera mirata alla sorpresa e al divertimento dei nostri ragazzi. Mi preme evidenziare un programma che ogni anno si arricchisce di novità". Gli fa eco la referente della Pro Loco Simona Mugnai: "Ricordo la partecipazione al concorso per la migliore zucca da inviare direttamente alla nostra pagina facebook Ognizucca contest".

Massimo Bagiardi