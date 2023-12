Va in arresto cardiaco mentre guida, automobilisti in coda gli salvano la vita

Arezzo, 11 dicembre 2023 – La giornata di sabato si è caratterizzata per la presenza di migliaia di persone che hanno affollato le strade di Arezzo per gioire della magia del Natale. Non tutti però hanno potuto partecipare all’evento. Un uomo di 48 anni infatti, era in auto con la famiglia lungo il raccordo che dall'autostrada porta al centro della città. All’improvviso è stato colto da un arresto cardiaco ed ha avuto solo il tempo di fermare l'auto in mezzo alla carreggiata. A quel punto, con il traffico bloccato, questo evento si stava trasformando in tragedia, se non fosse stato per gli occupanti dell'auto che viaggiavano dietro di loro. All'interno tre giovani, probabilmente operatori della Misericordia, sono intervenuti effettuando le prime operazioni di pronto soccorso e chiamando tempestivamente assistenza medica. " Il loro intervento è stato fondamentale. Hanno immediatamente chiamato il 118 ed effettuato tutte le manovre necessarie, e lo hanno fatto con grande sangue freddo e professionalità. Con la nostra auto medica e l'ambulanza della Misericordia di Arezzo siamo arrivati in pochissimi minuti facendoci strada tra un traffico infernale. Al nostro arrivo abbiamo defibrillato l'uomo direttamente in strada. Ha ripreso subito a respirare e questo ci ha permesso di trasportarlo, in codice 3, in ospedale in tutta sicurezza", racconta la dottoressa Katia Bacchini che è intervenuta.