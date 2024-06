Arresto cardiaco e manovre salvavita. Al via nuovi corsi

Corsi di microsimulazione di emergenza in caso di arresto cardiocircolatorio e manovre salvavita. Sono quelli che Asl sta portando avanti con una edizione dedicata al personale amministrativo. L’evento formativo è partito nella Casa della Salute di Camucia di Cortona e vi hanno partecipato 11 amministrativi. Il corso è attivo nei distretti ormai da 7 anni e viene svolto in collaborazione con il dipartimento di emergenza urgenza e quest’anno, per la prima volta, vi ha preso parte anche personale non sanitario.