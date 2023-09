Arrestato ladro dopo il furto di attrezzi da lavoro

2 I carabinieri arrestano ladro a Nocetella. E’ un cinquantenne già noto alle forze dell’ordine che si era introdotto in una scuderia nelle pertinenze di un’abitazione di un giovane che, accortosi della sua presenza, ha chiamato la centrale operativa. I carabinieri lo hanno trovato con 2 mila euro di attrezzi da lavoro. Per lui obbligo di permanenza in casa la notte.