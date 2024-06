Arrestato dalla polizia l’autore della rapina ai danni di un’anziana signora

Arezzo, 26 giugno 2024 – Arrestato il presunto autore della rapina di qualche giorno fa ai danni di un’anziana signora nelle vie del centro di Arezzo.

Gli uomini della Squadra Mobile, diretti da Davide Comito, hanno arrestato l’uomo, un italiano di 37 anni, in esecuzione al provvedimento di custodia cautelare in carcere.

Il soggetto, allo stato degli elementi raccolti è gravemente indiziato dei reati di lesioni personali e rapina impropria in quanto sembra essere l’autore della violenta rapina compiuta una settimana fa in strada, in via Cesalpino, ai danni di una signora di 95 anni.

L’autore dopo aver strappato la borsa alla donna l’ha spinta rovinosamente a terra per guadagnarsi la fuga, cagionando così alla vittima la rottura del femore e diversi altri traumi giudicati guaribili in giorni 90 di prognosi.

L’uomo è stato individuato grazie al primo intervento del personale del reparto Volanti dell’U.P.G.S.P. della Questura di Arezzo, il quale, intervenuto nell’immediatezza dei fatti, ha acquisito rapidamente le descrizioni del soggetto e le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza della zona.

Successivamente, all’esito di ulteriore attività investigativa, l’uomo è stato riconosciuto ed individuato dagli uomini della Squadra Mobile. A questo punto il Pubblico Ministero ha richiesto al GIP l’emissione di una misura cautelare custodiale, che il GIP ha emesso ravvisando tutte le esigenze cautelari e che è stata eseguita proprio nella mattinata di ieri dagli uomini della Squadra Mobile di Arezzo, i quali hanno individuato e tratto in arresto l’indagato mentre si aggirava per via Vittorio Veneto insieme ad altri soggetti.

L’uomo è stato portato nella casa Circondariale di Arezzo.