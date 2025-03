Arrestati tre georgiani per furto all’interno di supermercati

Arezzo, 31 marzo 2025 – Nel pomeriggio del 27 marzo, i Carabinieri della Compagnia hanno arrestato tre persone di nazionalità georgiana per concorso in furto, a seguito di una serie di 3 colpi messi a segno in un supermercato di Pratovecchio-Stia, Poppi, Bibbiena e Subbiano.

Le indagini, avviate dopo le segnalazioni di furto di superalcolici per un valore complessivo di oltre 2.000 euro, hanno permesso di individuare gli autori attraverso i sistemi di videosorveglianza. Un'operazione coordinata di osservazione e pedinamento ha portato al rintraccio dei sospettati a Subbiano, mentre avevano appena compiuto un ulteriore furto.

Durante il controllo, all’interno delle loro autovetture sono state rinvenuta la refurtiva e ulteriori prodotti di sospetta provenienza illecita, complessivamente più di 100 bottiglie di superalcolici.

Il materiale recuperato è stato posto sotto sequestro e sarà riconsegnato agli aventi diritto. Ai tre, sottoposti nella giornata di venerdì 28 a rito direttissimo, è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella Provincia di Arezzo in attesa del processo.