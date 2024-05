ArezzoWave e Poti a Piedi. In cammino per il Calcit

In cammino verso la montagna più amata dagli aretini, allo scopo di rilanciarla e salvaguardarla sostenendo il Calcit. Torna il 9 giungo Poti a Piedi, in cammino o di corsa, per vivere una giornata in mezzo della natura con un appuntamento fisso di inizio estate. Obiettivo dell’evento, ideato dalla Fondazione Arezzowave Italia in collaborazione con il Calcit, far rivivere un luogo amato da tanti aretini. Torna la consueta camminata, adatta e aperta a tutti, anche agli amici a 4 zampe, a passo libero, al ritmo che più preferiamo, per tutte le età e con la tranquillità di godersi la splendida natura circostante, oppure accompagnati da Guide Ambientali Escursionistiche. Accanto, anche la seconda edizione della Corsa agonistica con i podisti che scaleranno velocemente gli 8 km da Villa Severi a Poti. Tanti i premi per i primi classificati maschili e femminili di varie categorie con pacchi gara omaggio per tutti gli atleti iscritti e da quest’anno anche un premio se verrà abbassato il record della corsa. Confermato il servizio navetta, che permetterà a tutti quelli che vorranno di tornare comodamente in autobus a Villa Severi. Inviariata anche la data, confermata per la seconda domenica di giugmno con partenza alle 9,30 di camminatori podisti. Ai marciatori di Poti a piedi anche gli ambiti regali di Arezzowave che offrirà gadgets storici ai primi 100 iscritti, e immancabile la musica trascinante dei Recover Band, che trasformeranno l’arrivo in una grande festa collettiva. Da quest’anno aumentano anche gli spazi di accoglienza all’arrivo dove Silvia Peruzzi dell’associazione Culturale Il Cenacolo esporrà quadri e offrirà uno stimolo artistico in più ai partecipanti. Tra le novità il coinvolgimento del Centro di aggregazione di Villa Severi che saccoglierà i partecipanti alla partenza a Villa Severi col suo bar e i suoi servizi, e anche a Poti a supportare nella ristorazione, lo staff del Calcit e di Claudio Peruzzi per una giornata indimenticabile. Poti a Piedi è ideata dalla Fondazione Arezzowave Italia e realizzata con il coinvolgimento del Calcit di Arezzo, dell’associazione A Piede Libero, dalla Podistica Arezzo con Revolution Runners e dal Cas di Villa Severi. Il percorso adatto a tutti è tutto segnalato, inoltre Guide Ambientali Escursionistiche professioniste faranno compagnia ai camminatori, presenti assistenza, assicurazione e bagni. L’iniziativa è rivolta alla valorizzazione di Poti e al suo recupero oltre al sostegno del Calcit. Prenotazione obbligatoria per Camminata, Gara Podistica e Navetta entro il 7 giugno. Info: [email protected] 3471780247.

Angela Baldi