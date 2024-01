Arezzowave 2024. Il calendario con la storia del festival

Appuntamento al Circolo Aurora Piazza Sant’Agostino Arezzo dove oggi venerdì 5 gennaio alle ore 21,30 a ingresso gratuito, ci sarà la presentazione del Calendario di Arezzowave 2024 1999-2010 dodici anni in dodici mesi con le immagini ufficiali di Arezzowave love festival …il festival più amato d’Italia.

Un appuntamento da segnare in rosso, per rivivere le immagini storiche di 12 edizioni del festival, contenute nell’ormai imperdibile calendario di Arezzowave 2024 . Ecco gli anni famosissimi e movimentati della storia del più importante festival rock italiano , quelli dal 1999 al 2010 . Oltre alle immagini, video e testimonianze di chi il festival lo ha realizzato, e l’occasione per il pubblico di avere il ricercato calendario con le immagini di Pablo Echaurren, Tanino Liberatore, Daniele Caluri e Moebius . Ai primi 20 presenti sarà dato in omaggio realizzato grazie al sostegno di Seco. Alla serata condotta da Sara Nocciolini parteciperà Mauro Valenti, ideatore del festival, e vari musicisti e amici di Arezzowave . Molte le sorprese i regali ed i video in programma e un’occasione unica per ritrovare la musica e l’atmosfera degli anni dove con Arezzowave, Arezzo era al centro del mondo, per la cultura giovanile e le musiche attuali .