Arezzo Wave Summer. Il contest delle scuole

Inizia l’estate musicale di Arezzo Wave 2024. Questa sera parte “Arezzowave Summer” stagione musicale con la finale provinciale di Arezzo Wave Music School. Presso il giardino dell’incontro e delle idee del Liceo Artistico Piero della Francesca di Arezzo, i migliori artisti delle scuole medie e superiori si sfideranno sul palco per conquistare il titolo di miglior band dell’anno scolastico 2023-2024. Sul palco Blackloud & Liuga, Cuete CTM, Rude e Mike & Jake, a chiudere come ospiti e primo gruppo delle selezioni Arezzowave Toscana da Montevarchi, I Mezzanotte. La serata è organizzata grazie al supporto dell ufficio Scolastico Provinciale di Arezzo e al Liceo Artistico Coreutico e scientifico Pier della Francesca di Arezzo . Domani sempre nel giardino del Liceo Artistico Piero della Francesca di Arezzo, si terrà la finale provinciale aretina di Arezzo Wave Contest 2024, con Autovelox , Scoville, Brina , Palaco e Karma. Il 15 giugno a Cavriglia, nella splendida cornice di Bello Sguardo, proseguiranno le selezioni regionali toscane di Arezzowave contest 2024. Sul palco gli OTB Pianeta, Violet, Camilla Vu, Engeezo & G.Nicastro e Litio. Il 29 giugno ultima data di selezioni di Arezzowave Toscana , ancora a Cavriglia , sempre nell’ Anfiteatro di Bellosguardo con gli 81DB , i Lapsus, Beta Libre & Rick Landi , HSO , i Panda Pakse. Il 4 luglio, una diretta televisiva sulla nuova Tv aretina Amaranto Channel coprirà tutta la Toscana trasmettendo la finale regionale di Arezzo Wave Contest, un evento che promette di catturare l’attenzione di appassionati di musica da tutta la regione. Il 18 luglio Arezzowave sbarcherà a Cortona, dove, nell’ambito del festival “Cortona on the Move”, si terrà “Cortona on the Wave”. Curato da Arezzo Wave, questo evento vedrà la partecipazione di artisti come Francesco Lettieri, La Municipale, Zueno e Rumba de Bodas. L’iniziativa è realizzata grazie al progetto Per Chi Crea di Siae e del Ministero della Cultura italiana. L’estate musicale di Arezzo Wave si concluderà il 18 agosto a Stoccolma con “Arezzo Wave in Stoccolma, Big Mama”, un evento che si inserisce nel prestigioso Stockholm Kulture Festival della capitale svedese. Inoltre, la Fondazione Arezzo Wave Italia annuncia che è in preparazione la finale del contest dedicato a Fabrizio De André, in occasione del 25° anniversario della sua scomparsa.