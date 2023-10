Arezzo Wave riparte dal Valdarno. A Cavriglia la finale del Love Contest. Sul palco da Sanremo BigMama

Arezzo Wave torna a casa per rilanciare l’onda della musica. Dopo le parentesi in giro per la Toscana e l’Italia, il festival di Mauro Valenti è ripartito da Cavriglia dove ieri è iniziata la due giorni 2023. Da decenni punto fermo nella storia della musica italiana, sono più di 52000 le band e gli artisti che negli anni hanno inviato la loro candidatura al Festival, da queste proposte sono usciti nomi noti in Italia e non solo: dai Negramaro a La Rappresentante di Lista, dagli Zen Circus ad Alborosie fino ai Piqued Jacks, che quest’anno hanno partecipato all’Eurovision Song Contest.

Questa sera saranno incoronati i vincitori della 37esima tappa di Arezzo Wave Love Contest & Festival. Sul palco del teatro comunale di Cavriglia si passeranno il testimone i 12 finalisti scelti dalla giuria di ArezzoWave. La scaletta prevede stasera sei progetti emergenti dopo i primi sei di ieri, ognuno con un brano originale e una cover; alla fine delle esibizioni i premi andranno al miglior artista gruppo, alla miglior cover e al miglior under 21. Con ingresso per il Calcit Valdarno, stasera infatti si svolge la tappa finale di ArezzoWave Love Contest: dopo un percorso partito a gennaio che ha visto oltre 2000 artisti iscriversi al concorso e inviare le proprie proposte, superare le selezioni regionali e nazionali. Le proposte dei finalisti spaziano dal cantautorato al rap al rock e saranno giudicati da una giuria tra cui spicca Sat Bisla da Los Angeles, fondatore e Presidente del famoso Musexpo di Burbank in California e capo dell’agenzia A&R Worldwide, che ha lanciato tra gli altri Adele, Coldplay, Katy Perry.

Anche quest’anno l’Ucraina sarà al centro del programma con Krapka Koma, due giovani artiste che hanno rappresentato il loro Paese a Eurosonic in Olanda. Il loro concerto sarà preceduto da un incontro pomeridiano, dal titolo "Welcome Ucraina", che si svolgerà oggi alle 15,30 e che prosegue l’impegno preso durante la scorsa edizione del Festival per dare sostegno al Paese invaso da oltre un anno.

Gli incontri pomeridiani sono a ingresso gratuito e si tengono all’Auditorium Mine di Castelnuovo d’Avane. Oggi qui sarà presentato La strada, il palco e i pedali. 30 anni dei Têtes de Bois di Massimo Pasquini, alle 16,30 con la partecipazione dell’autore insieme al gruppo e a Paolo Hendel.

La sera dalle 21 la scena si sposta al Teatro comunale di Cavriglia con le premiazioni. Sul palco di Arezzo Wave saliranno le ucraine Krapka Koma con un live set elettronico e coinvolgente, basato su una varietà di strumenti che creano una fusione di paesaggi sonori elettronici con un tocco acustico; gran finale con la rivelazione di quest’anno BigMama, già sul palco di Sanremo 2023 con Elodie. La giovane rapper di Avellino è apprezzata dai giovani per i suoi testi e la sua voce, è diventata un simbolo del ‘body positive’.