"Arezzo Wave Music School" al via il concorso per le scuole aretine Torna per il secondo anno Arezzo Wave Music School, concorso per giovani musicisti delle scuole medie superiori di Arezzo e provincia, con l'obiettivo di espandersi a livello nazionale. Il progetto, sostenuto dalla Fondazione Arezzowave Italia e dall'Ufficio Scolastico Provinciale, coinvolge gli studenti da aprile a giugno. Le migliori proposte suoneranno a giugno al liceo Artistico -Coreutico- Piero della Francesca di Arezzo. I vincitori avranno accesso allo studio di registrazione Total True Studios.