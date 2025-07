Arezzo Smart Festival. Si accende l’Arena Eden

Un’estate all’insegna della bellezza, della condivisione e del ritorno agli spazi aperti: è questa l’essenza dell’Arezzo Smart Festival, che dal 23 luglio al 14 agosto, con un’anteprima il 15 luglio, animerà Arezzo con due sezioni complementari: la musica all’Arena Eden e il teatro per bambini al Parco Pertini. Un festival che ha nelle storie il proprio filo narrativo con l’obiettivo di creare occasioni di incontro per tutte le età, in un intreccio di suoni e racconti per famiglie, giovani, bambini e amici. "Arezzo Smart Festival vuole valorizzare il tempo dell’estate come tempo condiviso, dove arte e cultura diventano occasioni per ritrovarsi" dice Luca Roccia Baldini, direttore del festival.

Il palcoscenico dell’Arena Eden accoglierà progetti d’autore, contaminazioni e tributi di alcuni dei nomi più interessanti della scena italiana. Tutti gli eventi iniziano alle 21:15. Leo Pari, Gianluca De Rubertis (Studio Davoli, Il Genio) e Lino Gitto (The Winstons) apriranno il festival mercoledì 23 luglio con "Lato B", omaggio raffinato e personale a Lucio Battisti. Sabato 26 luglio, il carisma visionario di Lorenzo Kruger, una delle voci più originali della nuova canzone d’autore italiana, già leader dei Nobraino, salirà sul palco dell’Arena con il suo "Concerto in piano solo". Il racconto dei "Sud del Mondo", e della tradizione del Tango risuonerà il 4 agosto con "A Flor de piel" con la voce dell’italo-argentina Sarita Schena, accompagnata da Giuseppe De Trizio alla chitarra classica e Claudio Carboni al sax. Gran finale il 14 agosto con il travolgente Alexian Group, guidato dal carisma e dall’impegno culturale di Alexian Santino Spinelli in "Canti, musiche e danze. Concerto di musica rom".