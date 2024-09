Arezzo ricorda D’Ettore. In Provincia arrivano l’ex premier Conte, . Donzelli e Delmastro

Ci sarà anche l’ex Premier Giuseppe Conte, insieme al deputato Giovanni Donzelli e al sottosegretario Delmastro a rendere omaggio a Maurizio D’Ettore, scomparso ormai un mese fa, il 22 agosto.

L’appuntamento è in programma stamani alle 10:30 in Sala dei Grandi del Palazzo della Provincia di Arezzo. Si tratta di un incontro in ricordo de professore, avvocato ed ex deputato Felice Maurizio D’Ettore. L’iniziativa promossa e voluta da Alessandro Polcri presidente della Provincia di Arezzo e Francesco Macri’, Presidente Estra e membro del consiglio di amministrazione Leonardo, unitamente ai colleghi e familiari, vogliono ricordare ad un mese della sua scomparsa, la figura del professor Maurizio D’Ettore.

"D’Ettore, politico illuminato ha saputo incidere su molti ambiti, da quello locale, regionale e nazionale, ma sopratutto ha servito in maniera impagabile le Istituzioni, anche nel suo ultimo incarico di Garante Nazionale delle persone private della libertà’ personale, ruolo che ha messo in evidenza il suo profondo lato ", spiegano gli organizzatori.

La Provincia di Arezzo idealmente collegata anche alla sua Locri, dove è prematuramente deceduto, darà la possibilità ai tanti amici, alle Istituzioni e al mondo politico tutto, di rendergli omaggio e partecipare al profondo cordoglio.

Sono infatti previsti interventi di alte cariche nazionali e locali a partire dall’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Con lui ci saranno anche dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove, al Garante Nazionale delle persone private della liberta’ personale Irma Conti a esponenti accademici dell’Università di Firenze, come il professor Filippo Donati, docente di diritto costituzionale . A tracciarne il profilo politico sarà il deputato Giovanni Donzelli,Coordinatore Nazionale Fratelli d’Italia.